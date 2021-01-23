حظك اليوم.. برج الأسد السبت 23 يناير 2021
السبت 23/يناير/2021 - 08:49 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:
مهنيا: حاول ألا ترهق عقلك في التفكير، خذ قرارك بهدوء، واستعد لتحقيق أهدافك العملية، أنت في مرحلة جني الثمار بعد التعب.
عاطفيا: طاقة من الحيرة بداخلك، لا تستطيع أن تفهم بماذا يفكر شريكك، موقف جيد سوف يحسن من أمورك معه للأفضل.
صحيا: حاول الاهتمام بوزنك والالتزام بالاكل الصحي وممارسة الرياضة والالتزام بتعليمات طبيبك.
مهنيا: حاول ألا ترهق عقلك في التفكير، خذ قرارك بهدوء، واستعد لتحقيق أهدافك العملية، أنت في مرحلة جني الثمار بعد التعب.
عاطفيا: طاقة من الحيرة بداخلك، لا تستطيع أن تفهم بماذا يفكر شريكك، موقف جيد سوف يحسن من أمورك معه للأفضل.
صحيا: حاول الاهتمام بوزنك والالتزام بالاكل الصحي وممارسة الرياضة والالتزام بتعليمات طبيبك.