حظك اليوم.. برج الأسد السبت 23 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيا: حاول ألا ترهق عقلك في التفكير، خذ قرارك بهدوء، واستعد لتحقيق أهدافك العملية، أنت في مرحلة جني الثمار بعد التعب.عاطفيا: طاقة من الحيرة بداخلك، لا تستطيع أن تفهم بماذا يفكر شريكك، موقف جيد سوف يحسن من أمورك معه للأفضل.صحيا: حاول الاهتمام بوزنك والالتزام بالاكل الصحي وممارسة الرياضة والالتزام بتعليمات طبيبك.