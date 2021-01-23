حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 23 يناير 2021
السبت 23/يناير/2021 - 08:48 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:
مهنيا: لا تقلق بشأن اتخاذ قرار مهم لان قرارك سيكون مناسب لمستقبلك بشكل كبير.
عاطفيا: حاول اعطاء نفسك فرصه مع الشريك ولا تتعلق بالماضي، كن صريح وواضح في مشاعرك، عندك حظ جيد في الحب هذه الفترة.
صحيا: عندك شعور بالطاقة والقوة بشكل ممتاز حاول استغلال ذلك ولا تهمل ممارسة الرياضة ولو حتى بشكل بسيط.
مهنيا: لا تقلق بشأن اتخاذ قرار مهم لان قرارك سيكون مناسب لمستقبلك بشكل كبير.
عاطفيا: حاول اعطاء نفسك فرصه مع الشريك ولا تتعلق بالماضي، كن صريح وواضح في مشاعرك، عندك حظ جيد في الحب هذه الفترة.
صحيا: عندك شعور بالطاقة والقوة بشكل ممتاز حاول استغلال ذلك ولا تهمل ممارسة الرياضة ولو حتى بشكل بسيط.