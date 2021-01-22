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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السطو على سيارة نائب برلماني في كفر الشيخ (صورة)

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:01 م
السطو على سيارة نائب
السطو على سيارة نائب برلماني
عمرو الشامي
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تعرض النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، لحادث سرقة على يد مجهولين، سطوا على سيارته وكسروا زجاجها وأخذوا أشياء منها.

وأكد النائب لـ"الدستور"، أنه فوجئ أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة بأن زجاج السيارة مكسور، واختفاء هاتفه المحمول، وكذلك محفظته وأشياء أخرى من محتويات السيارة، ولا يدري اذا كان متعمدا أو بهدف السرقة فقط، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه اتصل بشرطة النجدة، وحرر محضرا بالواقعة، وبدأت قوات الشرطة بقسم أول كفر الشيخ فحص كاميرات المراقبة القريبة من منزله، مؤكدًا أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت عملية السرقة، وجار تحديد هويته من قبل رجال الأمن.

يذكر أن باسم حجازى هو ابن قرية الخادمية وكذلك مدينة كفر الشيخ، ولد عام ١٩٨٦ حاصل على بكالوريوس هندسة - قسم أجهزة طبية، عمل كمدير صيانة للأجهزة الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام ٢٠١١-٢٠١٣، يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة شركة للأجهزة الطبية وذلك منذ عام 2013.

انخرط في العمل السياسي منذ سن مبكر ة جدا في العمل المجتمعي والتطوعي، فكان من أبرز أفكاره وأعماله توجيه بعض القوافل الطبية بمساعدة مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية الشبابية إلى أهله في عدة مناطق، تم الكشف خلالها على ما يقرب من 1500 حالة تقريبا في جميع التخصصات الطبية.

ويشغل باسم حجازي أيضا منصب رئيس لجنة الإغاثة لمرضى كورونا بنقابة المهندسين وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بكفر الشيخ لثلاث دورات متتالية، أاختير خلالها كرئيس للجنة الشباب، وأيضا كرئيس للجنة العلمية والتدريب، وأخيرا كرئيس للجنة الإعلام والعلاقات العامة وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن.

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