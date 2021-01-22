«تسمم فراولة».. وفاة شقيقة الفنان سناء شافع

أعلنت الفنانة ندى بسيوني عن وفاة نادية شافع، شقيقة الفنان الراحل سناء شافع- والد ابنة الفنانة، طليقها السابق- بسبب تسمم بالفراولة.وكتبت بسيوني، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بكل الأسى، أنعى أختي وحبيبتي عمة ابنتي المرحومة نادية محمود شافع.. ألف رحمة عليها.. اللهم أدخلها جناتك وثبتها عند السؤال.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة".كانت نادية شافع قد تعرضت للتسمم وتوقف في أجهزة الجسم، وبعد حدوث مضاعفات رحلت عن عالمنا مساء اليوم الجمعة.