انطلق اليوم حفل افتتاح كتاب "حكايات من الشمال والجنوب" وهي عبارة عن مجموعة قصصية من إنتاج ورشة "ونس الحكايات للكتابة الابداعية" يضم 38 قصة لـ20 كاتب وكاتبة من خريجي الورشة.وتأسست تلك الورشة على يد الكاتبة "زهرة عبدالله" منذ ثلاثة سنوات وكان كل أعمالهم الفنية تذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي عام 2019 قرروا العمل على نشر كتاب يضم القصص المكتوبة لتوثيق التجربة.ويعتبر كتاب "حكايات من الشمال والجنوب" أول أعمال الورشة المكتوبة ومن القصص التي يضمها الكتاب " ثورة جسد" " ولا تستمع لصوتك الداخلي ليلا".وكان الحاضرين في الندوة ينفذون كل الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وترك مسافات بينهم لمواجهة فيروس كورونا.