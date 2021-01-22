هل علاج العصبية يحتاج إلى طبيب؟





العلاج بالدواء:

العلاج السلوكي المعرفي:





تعتبر العصبية من العادات، التي تسبب كثيرا من المشاكل، ويتساءل البعض: هل تحتاج إلى تدخل الطبيب النفسي؟.وأوضح الأطباء بموقع «دكتور أوز» الطبي، أن الأمر يختلف على حسب حدة العصبية، التي تعاني منها وتأثيرها على حياتك، فإذا كانت تصل لدرجات كبيرة وتسبب عنفا جسديا لك ولمن حولك، فإن ذلك يستدعي تدخلا طبيا سواء على الجانب الدوائي أو النفسي، أو حتى الإقامة في أحد المراكز العلاجية وتشمل تلك الأساليب:يمكن أن تساعدك بعض وصفات الأطباء في تخطي العصبية بعقاقير مهدئة تجعل نفسك مستقرة، خصوصا في بعض الحالات التي تستلزم علاج العصبية من خلال دواء مهدئ غالبا ما يكون واحدا من مضادات الاكتئاب.العلاج السلوكي المعرفي هو أحد أكثر أنواع العلاج النفسي شيوعًا والغرض من استخدامه في علاج العصبية يكمن في مساعدة الشخص على التعرف على الأفكار السلبية المدمرة للذات، التي تكمن وراء نوبات الغضب حيث سيعمل المرضى مع الأطباء النفسيين على تعلم آليات إدارة ظروف الحياة المجهدة بنجاح دون عصبية ما يحقق للمريض عدة فوائد منها:التعامل بشكل ناضج مع مواقف الحياة الصعبة.حل الخلافات في العلاقات بمزيد من التفاهمات.التعامل مع الحزن بمهارة أكبر وثقة أكثر.التعامل نفسيا مع الضغط النفسي الناجم عن المرض، الإساءة، أو الصدمات.التغلب على الآلام المزمنة والتعب والأعراض الجسدية الأخرى.