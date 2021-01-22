رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سهراية الليل.. كتاب يرصد الحكايات الشعبية للأطفال

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:32 م
سهراية الليل
سهراية الليل
خالد حماد
طباعة
يأتي "كتاب سهراية الليل" الصادر عن الهيئة المصرية العامة، للكاتب الصحفي والشاعر فارس خضر، في 225 صفحة من القطع المتوسط حيث يرصد الشاعر في كتابه الحكايات الشعبية الموجه للأطفال، ويقول في مقدمته للكتاب "ثمة مفتاح غائب يحول دون أبناء النجوع والوصول إلى أحلامهم، تلك الأحلام المتاحة في حكايات الليالي، والممنوحة بمجانية للحالمين في القري والنجوع البعيد: أنه مفتاح متوهم، غيبه الفقر وقلة الحيلة وميراث القهر، وربما سرقته أنظمة الأستبداد، ومنعته عمن يستحقونه، لكنه يظل موجودًا في المخيلة الشعبية كدليل على تلك السعادة المخبوءة الممتنعة أو المتمنعة".

ويلفت خضر إلى أن المبدع الشعبي قرر أن يقيم بمخيلته عالمًا عادلًا ليعوضه عن الظلم والقهر والمعانة التي يلاقيها في واقعة المعيش فعقلة الأصبع المستهان به والمحتقر من إخواته يأتي لوالديه في النهاية بخيرات الدنيا.

يضم كتاب سهراية مائة حكاية شعبية منها: "الأعمى وأخواته الست، عشيقة القمر، غنمي وخرفاني فرد حمام عروسة البحر، يهود الحارة، الجان التخين ملائكة تشرب من عين النائم، قمرالجامع".

تتباين أشكال الحكايات وأنماط الفنية ما بين حكايات العفاريت والجن مرورًا بحكايات الأماكن المرصودة وحكايات الحيل والمقالب وغيرها من التصنيفات.

يؤكد فارس خضر عبر رصده لتلك الحكايات والتي هي جزء أصيل من التراث الشفاهي لمنطقة واحة الداخلة على انتصاره للقيم الإنسانية النبيلة، فيمتع ويعلم ويدهش ويعري ويفضح ويواجه الخطر ويصلح الحياة، دون جهامة، ودون إدعاء بإمتلاك الحقيقة.

جدير بالإشارة إلى أن فارس خضر كاتب صحفي وشاعر له العديد من الدوواين الشعرية منها "بعين واحدة وبصيريتين"، غير تحصله على الدكتوراة في المعتقدات الشعبية، وأصدر كتبًا عديدة في هذا السياق منها: "ميراث الأسى.. تصورات الموت في الوعي الشعبي"، "العادات الشعبية بين السحر والجن والخرافة"، "المدن المسحورة"، "تجسير المسافة بين الأرض والسماء".

موضوعات متعلقة

إحالة متهم بابتزاز مسنة بفيديوهات إباحية للجنايات

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الصور

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ مطروح يوجه بمنع إشغالات الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة (صور)

الأكثر قراءة

الصحة: 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

تاج الدين: كورونا موجود منذ 2002.. والأجسام المضادة تستمر لـ9 أشهر

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مونديال اليد: مصر تقترب من ربع النهائى وفوز روسيا وفرنسا والبرتغال والنرويج

باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه برباعية نظيفة فى الدورى الفرنسى

بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على دورتموند 4-2 فى الدورى الألمانى

النرويج تفوز على الجزائر 36-23 بالدور الرئيسى لمونديال اليد

أيام زمان

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

سهراية الليل.. كتاب يرصد الحكايات الشعبية للأطفال

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية