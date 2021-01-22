لبلبة تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع الراحل وحيد حامد فى «باب الخلق»

تحل الفنانة لبلبة، ضيفة في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «باب الخلق»، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، عبر شاشة فضائية «النهار»، فى تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً.وتتحدث لبلبة خلال الحلقة عن المواقف التي تعرضت لها خلال مشوارها الفني، سواء في بداية رحلتها أو خلال فترة قريبة، كما تكشف العديد من أسرار حياتها الفنية والشخصية وعلاقتها بالنجوم الكبار، كما تتحدث عن آخر مكالمة هاتفية لها مع المؤلف الراحل وحيد حامد.يذكر أن الإعلامي الكبير محمود سعد، اختار اسم «باب الخلق» لبرنامجه؛ لأنها المنطقة التي نشأ بها، والتي تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين عراقة التاريخ وآمال المستقبل.واعتاد «سعد» في برنامجه خلال الشهور الماضية، على تقديم الوجه الحضارى لمصر؛ من خلال زيارة عدد من المناطق التاريخية وعمل لقاءت مع المواطنين، بالإضافة إلى استضافة عدد من الشخصيات العامة ذائعة الصيت داخل مصر وخارجها.