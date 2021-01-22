ضبط شبكة نسائية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية، شبكة نسائية، تخصص نشاطها الإجرامى في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإحضار فتيات لذات الغرض نظير مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط كلٍ من (سيدتين مقيمتين بدائرتى قسم شرطة "روض الفرج وبولاق الدكرور" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم على النحو المشار إليه، واستغلال المتهمة الثانية فى ذات النشاط عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض.وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم وتقاسمها للمبلغ المالى مع الأخيرة، كما أمكن ضبط (عدد 2 هواتف محمولة خاصة بالمتهمة الأولى تحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك ضمن جهود الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.