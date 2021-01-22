يتم إنشائها في مصر.. 10 معلومات عن أكبر عجلة ترفيهية في أفريقيا

وضع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأحمد متولي، رئيس مجلس إدارة شركة نيو هاواي للاستثمار، حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة في أفريقيا "عين القاهرة"، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك، وترصد "الدستور" 10 معلومات عن عجلة عين القاهرة.1- تعد عجلة "عين القاهرة" هي الأكبر في أفريقيا، وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن، ودبي، ولاس فيجاس، وسنغافورة.2- أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في مصر، والقارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 متر.3- من المقرر أن يتم إطلاق المشروع عام 2022 والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.4- يعد المشروع طفرة جديدة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر.5- يتم إنشاء عجلة عين القاهرة على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول، ومن شأنها أن تصبح رمزا حضاريا يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة، بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية.6- تقع عجلة عين القاهرة على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر.7- ستتيح عجلة عين القاهرة مشاهدة المدينة لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها.8- تحتوى عجلة عين القاهرة على 48 كابينة بسعة 6-8 زائرين لكل كابينة بطاقة استيعابية 2 مليون و500 ألف زائر سنويًا.9- من المقرر إقامة وجهة سياحية ترفيهية متكاملة، حول العجلة لتجربة ترفيهية فريدة من نوعها ومتكاملة في قلب القاهرة.10-المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة، لضمان السيولة المرورية بالزمالك وذلك بتوفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع، مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي وحافلات عين القاهرة للنقل الحر، بجانب تخصيص ساحة انتظار للسيارات تستوعب 500 سيارة.