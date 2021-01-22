«الزراعة» تنظم يوما حقليا للمزارعين في كفر الشيخ

نظم مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، اليوم، يوما حقليا خاصا بمحصول الخيار بموقع المسير في محافظة كفر الشيخ.وقال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والمشرف العام علي البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، إن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر يعمل على استنباط أصناف وهجن خضر محلية، يتوافر فيها الربط بين متطلبات المُزارع والفلاح المصري من حيث المحصول المبكر العالي وصفات الجودة وذوق المستهلك المصري، من حيث ارتفاع نسبة السكر والنكهة والعطور الطيبة موضحا أن ذلك يؤدى إلى زيادة جذب المستهلك لشراء محصول الخضر، وبالتالي زيادة المساحة المزروعة منه، وهذا ما تفتقده الهجن المستوردة.وأضاف وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والمشرف العام علي البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، إن دعم الرئيس السيسي للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي أولي خطوات نجاح مصر في تلبية الاحتياجات المحلية من بذور الخضر، موضحا أن إنتاج هذه التقاوي محليا يؤدي إلى ضبط أسعار تقاوي محاصيل الخضر في السوق المصرية، والتي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها للغاية تصل الي ملياري جنيه سنويا، بما يحقق للمُزارع المصري أعلى نسبة ربح وعائد من زراعة محاصيل الخضر المختلفة.جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور أحمد حلمي، وكيل المعهد، والدكتور وهبه الجزار، رئيس البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والدكتور أيمن عبدربه، أستاذ تربية الخضر بالمعهد، والدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبعض الأساتذة من كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، وعدد كبير من الباحثين بالمعهد ومحطة بحوث سخا، والمهندسين والمزارعين المهتمين بالمحصول وحضور ممثلين عن شركات البذور وأصحاب المشاتل.