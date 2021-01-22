أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 20 بطولة مى عمر أحداث العمل الذي عرض منه 19 حلقة حول مشاكل وعثرات لؤلؤ التي دخلت في عالم احتراف الغناء وهي من اسرة متواضعة للغاية، لاقت سجالًا كبيرًا وتشويق، حيث اكتشفت مؤخرًا خيانة أعز اصدقائها لها وجعل محمد الشرنوبي يعمل على إيهامها بالحب وهو ما أدخلها في حاله صدمه شديده.



وتتواصل الأحداث وخاصة في الحلقه العشرون بمعرفة ما إذا كانت ستعود مي عمر لحبيبها الأول أحمد زاهر الذي يسير خلفها في كل مكان وينتظر قرارها بالعودة مرة أخرى.



مواعيد عرض مسلسل الفنانة مى عمر أحداث العمل الذي عرض منه 19 حلقة حول مشاكل وعثرات لؤلؤ التي دخلت في عالم احتراف الغناء وهي من اسرة متواضعة للغاية، لاقت سجالًا كبيرًا وتشويق، حيث اكتشفت مؤخرًا خيانة أعز اصدقائها لها وجعل محمد الشرنوبي يعمل على إيهامها بالحب وهو ما أدخلها في حاله صدمه شديده.وتتواصل الأحداث وخاصة في الحلقه العشرون بمعرفة ما إذا كانت ستعود مي عمر لحبيبها الأول أحمد زاهر الذي يسير خلفها في كل مكان وينتظر قرارها بالعودة مرة أخرى.

ويعرض العمل في الـ 7:45 مساء على on، وإعادة 2 صباحًا، 1 مساء، وعبر قناة ON Drama: 10 مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء.



مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف و الإخراج محمد سامى.





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وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق. وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.