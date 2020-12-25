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فن

مى عمر: لم أتخوف من أول بطولة مطلقة فى «لؤلؤ» (حوار)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:58 م
الفنانة مى عمر
الفنانة مى عمر
دعاء عبد المقصود
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كشفت الفنانة مى عمر عن تفاصيل دورها فى مسلسل «لؤلؤ»، أول بطولة درامية مطلقة لها، حيث تدور أحداثه حول صعود مطربة تواجه العديد من التحديات، مشيرة إلى أن التشابه الوحيد بين شخصيتها الحقيقية و«لؤلؤ» هو الإصرار على تحقيق النجاح.
ونفت «مى»، فى حوارها مع «الدستور»، اقتباس فكرة المسلسل، الذى يبدأ عرضه غدًا، من قصة حياة إحدى المطربات، مشيرة إلى أن الفكرة لديها منذ عامين، وكانت تنتظر الوقت المناسب لتصوير العمل نظرًا لضخامته الإنتاجية.
وتحدثت الفنانة عن دورها فى مسلسل «نسل الأغراب»، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وعلاقتها بالفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، وعودتها للسينما خلال الفترة المقبلة.
■ بداية.. ماذا عن ردود الأفعال بعد طرح البرومو والأغنية الدعائية لمسلسل «لؤلؤ»؟
- ردود الأفعال التى وصلتنى كانت إيجابية جدًا، وفاقت توقعاتى، وشعرت بأن الجمهور متحمس لمشاهدة العمل، والحمد لله على هذه المحبة، وأتوقع نجاح العمل بشكل كبير، فقد وصلتنى العديد من الرسائل التى تؤكد تشوق الجمهور لمشاهدته ومتابعة أحداثه.
■ كيف جاءتك فكرة العمل؟
- فكرة المسلسل مؤجلة منذ سنتين، لأنه كان يحتاج أن أتفرغ له تمامًا، نظرًا لضخامته، وقد بذلت فيه مجهودًا كبيرًا، وكان من المفترض أن نعمل على القصة العام الماضى، لكنى شاركت فى مسلسل «الفتوة»، فقد كان من أحلامى تقديم دور الفتاة الشعبية «أم ملاية لف»، وبعد انتهاء الموسم الرمضانى الماضى قررت تقديم «لؤلؤ»، وتحمست شركة سينرجى للمسلسل، وبدأنا تحضيراته، وبذلنا مجهودًا ضخمًا فى تصويره، إذ كنا نواصل الليل بالنهار دون راحة أو إجازات.
■ ماذا عن استعداداتك الخاصة للدور؟
- الدور احتاج منى مجهودًا كبيرًا لدراسة تفاصيل الشخصية كما رُسمت فى السيناريو، خاصة أن «لؤلؤ» تمر بمرحلتين فى حياتها، الأولى مرحلة الفقر الشديد، والأخرى مرحلة الصعود لتصبح مطربة شهيرة وسيدة مجتمع، وفى المرحلتين يختلف سلوك الشخصية، فضلًا عن اختلاف الملابس والإكسسوارات.
أما عن الغناء فقد حصلت على العديد من الكورسات بمعهد الكونسرفتوار، وفى المسلسل أقدم عددًا كبيرًا من الأغانى كتبها ولحنها كبار الشعراء والملحنين.
■ هل تنوين احتراف الغناء فى الفترة المقبلة؟
- لن أفصح عن ذلك الأمر إلا بعد عرض المسلسل ومشاهدة الجمهور له، فهناك مفاجأة سأعلن عنها بعد عرض العمل.
■ هل المسلسل قصة حقيقية لإحدى المطربات الموجودات على الساحة؟
- العمل من قصتى وهى من نسج الخيال، لكن فكرة العمل قد تكون مشابهة للبعض من حيث رحلة الكفاح والصعود والمجهود الذى يبذله الكثيرون حتى يصبحوا نموذجًا يحتذى به، وهناك العديد من المشاهد تتشابه مع الأحداث التى مرت بها بعض المطربات، لكنها ليست قصة مطربة بعينها.
والحقيقة أن جزءًا كبيرًا من المسلسل كان قد كُتب بالفعل، وبالمصادفة تحقق جزء من الأحداث مع إحدى المطربات فيما بعد، ولم نكن نعلم وقتها أن ما تمت كتابته سيحدث لها، لذا توقعنا أن تخرج وتقول إن العمل مستوحى من الحادثة التى وقعت لها، ولكن الذى لا يعلمه أحد أننا كتبنا العمل ولم «نكن نضرب الودع أو نتوقع المستقبل».
■ هل يتناول العمل قصة حياة شيرين عبدالوهاب؟
- كيف يجزم البعض أن العمل يتناول قصة حياتها وهو لم يعرض حتى الآن على الشاشة؟ وكيف لى أن أعرف قصة حياة شيرين منذ نشأتها؟
■ ألا تخشين من تعرضك للهجوم؟
- لا، وأعتقد أن البعض سيحاول أن ينسب العمل للمشاهير، وأنا مستعدة لأى ردود أفعال حول قصة المسلسل سواء بالسلب أو الإيجاب.
■ «لؤلؤ» فتاة تبدأ مشوارها الفنى من الصفر وتمر بالعديد من المراحل.. كيف ترين الشخصية؟
- الدور كان تحديًا كبيرًا لى وتطلب منى تركيزًا شديدًا، خاصة أن أحداث المسلسل متلاحقة وسريعة، ما جعلنى مشدودة ومتوترة كى يتم تصوير المشاهد بشكل جيد، وشخصية «لؤلؤ» جذابة جدًا ونموذج للنجاح والتحدى، فهى تصعد السلم خطوة خطوة وتصر على النجاح رغم ظروفها الحياتية الصعبة والتحديات التى تواجهها خلال مشوارها الفنى، والعمل ملىء بالمشاهد الدرامية والأكشن و«الساسبنس»، ولا يخلو من اللمحة الكوميدية التى سيتفاجأ بها الجمهور. واسم «لؤلؤ» من اختيار المخرج محمد سامى، وأعجبنى جدًا، ووجدت أنه «سيعلق مع الناس».
■ هل تخوفت من المسلسل خاصة أنه أول بطولة مطلقة؟
- لم أخشَ التجربة، وهى تجربة أولى فى كل شىء، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، فهو خلاصة مجهود وتعب كبير، ووضعنا فيه كل خبراتنا لإسعاد المشاهدين، وأنا سعيدة جدًا بهذا العمل الذى يحقق حلمًا من أحلامى، كما أنه تجربة أولى للمخرج محمد عبدالسلام، وأرى أنه مخرج واعد، وسيكون له مستقبل كبير، وكذلك محمد مهران الذى كتب سيناريو العمل.
والحقيقة أننى لم أكن أفهم دلالة «البطولة المطلقة» إلا بعد التجربة، فهى تعنى أن تكون مسئولًا عن كل شىء فى العمل الذى يحمل اسمك، ومثل كل فنان يرغب فى نجاح مسلسله اهتممت بكل التفاصيل من السيناريو والإخراج والديكور واختيار الفنانين وحتى الملابس.
أنا لم أتعجل البطولة المطلقة منذ ظهورى، وكنت محظوظة بالتمثيل أمام عدد كبير من نجوم الصف الأول، واستفدت جدًا من هذه التجارب لأنهم ضمونى لجمهورهم، وأعتقد أن الخطوة جاءت فى موعدها، لأننى تلقيت عروضًا كثيرة للبطولة منذ فترة ولكنى رفضتها، لأنى شعرت بأن الوقت لم يكن مناسبًا، فأنا أبحث دائمًا عن الدور الجيد الذى يضيف لى.
■ ما وجه التشابه بين مى عمر و«لؤلؤ»؟
- لا يوجد وجه تشابه إطلاقًا بينى وبين الشخصية التى قدمتها، فقصة حياة «لؤلؤ» لا تشبه حياتى، قد نلتقى فى الاجتهاد، فكل منّا يجتهد ليصل إلى ما يريده، وقد اجتهدت وما زلت أبذل مجهودًا لدعم مسيرتى الفنية التى لم تكتمل بعد، أما «لؤلؤ» فهى فتاة بدأت من الصفر، بينما أنا من أسرة ميسورة الحال، وأتمنى أن أصبح مثلها فى عدد من الصفات مثل الشجاعة والجرأة، لأنها تصر على الحصول على حقها بشتى الطرق، بينما أنا متسامحة بقدر كبير.
■ كيف تردين على انتقاد البعض وضع اسم محمد سامى كمشرف على الكتابة والإخراج؟
- «مش عارفة إيه سر هجوم؟»، الموضوع موجود فى العالم كله وليس جديدًا على السوق الدرامية، وهناك العديد من التجارب المقدمة لدينا بنفس الطريقة، و«مش مشكلتنا إن الناس متعرفش»، ونحن لم نخترع طريقة جديدة.
■ ماذا عن مسلسل «نسل الأغراب».. ودورك فى العمل؟
- هو مسلسل ضخم إنتاجيًا ومختلف، وقصته لم يسبق أن تناولتها الدراما المصرية، وسيتفاجأ الجمهور بالعمل فى رمضان.
وأقدم شخصية صعيدية لأول مرة على الشاشة، وهذا من أحلامى التى تحققت أخيرًا، وأواظب على تعلم اللهجة الصعيدية ووجدتها متميزة، وصورت عددًا من مشاهدى مؤخرًا، وحاليًا أنا فى إجازة، وأستعد لاستئناف التصوير قريبًا، وفى العمل أتعاون للمرة الثانية مع أحمد السقا وأمير كرارة، وقد استفدت من الوقوف أمامهما وتعلمت منهما الكثير.
■.. ودورك فى فيلم «العميل صفر»؟
- أقدم فى الفيلم دورًا صغيرًا، وأظهر كضيف شرف من خلال مشهد واحد انتهيت من تصويره منذ فترة، وهو العمل الثانى الذى يجمعنى بنجم الكوميديا أكرم حسنى.
■ تعاقدتِ مؤخرًا على فيلم «تحت تهديد السلاح».. ما الذى حمسك للمشاركة فيه؟
- هو من بطولة حسن الرداد، والعمل جاد جدًا، ويقدّم موضوعًا مختلفًا، وألعب فيه دور فتاة تدور حولها الأحداث، ولكن لن أستطيع الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى، وسنبدأ التصوير قريبًا.


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