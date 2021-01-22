رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:41 ص
مسلسل ضربة معلم
مسلسل ضربة معلم
محمد مجدي
طباعة
يقدم لكم «الدستور» موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم حيث تصدرت أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل ضربة معلم للفنان محمد رجب والذي يعرض على قناة CBC محركات البحث في جوجل بعد العديد من المفاجآت التي داخل أحداث العمل الجديد الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم

وقارب العمل على الوصول لخط النهاية، حيث ستعرض آخر حلقاته بداية من غدا السبت، وحتى أواخر الأسبوع القادم، لتشهد آخر أحداث العمل الذي دخل البيوت المصرية بسبب طبيعة قصته الاجتماعيه. 

مواعيد عرض مسلسل محمد رجب

يعرض المسلسل على مجموعة قنوات cbc من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا، في الثامنة مساءً، حيث تعاد الحلقة مرة أخرى في الساعة 12 بعد منتصف الليل، كما يذاع على cbc دراما في الساعة 11 مساءً، ثم يتم إعادة عرض الحلقة المرة الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في الثانية ظهرًا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب فقير يدعى جابر، يعيش في حارة شعبية، يعمل في المعمار، مما يعرضه للعديد من المواقف التي تجعله في صراع دائم.

يهمك أيضًا |

تفاصيل تصوير محمد رجب الحلقات الآخيرة من ضربة معلم

تم تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم الاستعانة بحارة شعبية تُجسد الطبقة المتوسطة في الشارع المصري مع بعض المشاهد في المستشفيات والفيلات لتُناسب طبيعة العمل.

المسلسل بطولة كلا من محمد رجب، ورانيا فريد شوقي، ورياض الخولي، ومحمد عز، ومى سليم، وياسمين البشبيشي، وإنعام سالوسة، وسلوى عثمان، ومصطفى حشيش، ومحمد الصاوي، ومحمد نجاتي، والنجم رياض الخولي، من تأليف: أحمد عبد الفتاح، وإنتاج: سينرجي (تامر مرسي)، وإخراج: إسماعيل فاروق.

وسافر محمد رجب منذ يومان للملكة العربية السعودية، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور له وهو يرتدى الكمامة الطبية التزاما بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا لحظة وصوله للسعودية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الوزراء»: لا تقليص فى المساعدات النقدية للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

السودان للأمم المتحدة: لا نريد حربًا مع أحد لكننا نحمى مواطنينا

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١

خبير ألماني لا يستبعد حدوث موجة رابعة وخامسة من كورونا

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

الروائية منار عادل تكشف تفاصيل روايتها «شروق وغراب»

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه