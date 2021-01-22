موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم لـ محمد رجب

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم وقارب العمل على الوصول لخط النهاية، حيث ستعرض آخر حلقاته بداية من غدا السبت، وحتى أواخر الأسبوع القادم، لتشهد آخر أحداث العمل الذي دخل البيوت المصرية بسبب طبيعة قصته الاجتماعيه.

مواعيد عرض مسلسل محمد رجب يعرض المسلسل على مجموعة قنوات cbc من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا، في الثامنة مساءً، حيث تعاد الحلقة مرة أخرى في الساعة 12 بعد منتصف الليل، كما يذاع على cbc دراما في الساعة 11 مساءً، ثم يتم إعادة عرض الحلقة المرة الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في الثانية ظهرًا.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب فقير يدعى جابر، يعيش في حارة شعبية، يعمل في المعمار، مما يعرضه للعديد من المواقف التي تجعله في صراع دائم. يعرض المسلسل على مجموعة قنوات cbc من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا، في الثامنة مساءً، حيث تعاد الحلقة مرة أخرى في الساعة 12 بعد منتصف الليل، كما يذاع على cbc دراما في الساعة 11 مساءً، ثم يتم إعادة عرض الحلقة المرة الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في الثانية ظهرًا.وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب فقير يدعى جابر، يعيش في حارة شعبية، يعمل في المعمار، مما يعرضه للعديد من المواقف التي تجعله في صراع دائم.





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تفاصيل تصوير محمد رجب الحلقات الآخيرة من ضربة معلم



تم تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم الاستعانة بحارة شعبية تُجسد الطبقة المتوسطة في الشارع المصري مع بعض المشاهد في المستشفيات والفيلات لتُناسب طبيعة العمل.



المسلسل بطولة كلا من محمد رجب، ورانيا فريد شوقي، ورياض الخولي، ومحمد عز، ومى سليم، وياسمين البشبيشي، وإنعام سالوسة، وسلوى عثمان، ومصطفى حشيش، ومحمد الصاوي، ومحمد نجاتي، والنجم رياض الخولي، من تأليف: أحمد عبد الفتاح، وإنتاج: سينرجي (تامر مرسي)، وإخراج: إسماعيل فاروق.



وسافر محمد رجب منذ يومان للملكة العربية السعودية، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور له وهو يرتدى الكمامة الطبية التزاما بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا لحظة وصوله للسعودية. تم تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي حيث تم الاستعانة بحارة شعبية تُجسد الطبقة المتوسطة في الشارع المصري مع بعض المشاهد في المستشفيات والفيلات لتُناسب طبيعة العمل.المسلسل بطولة كلا من محمد رجب، ورانيا فريد شوقي، ورياض الخولي، ومحمد عز، ومى سليم، وياسمين البشبيشي، وإنعام سالوسة، وسلوى عثمان، ومصطفى حشيش، ومحمد الصاوي، ومحمد نجاتي، والنجم رياض الخولي، من تأليف: أحمد عبد الفتاح، وإنتاج: سينرجي (تامر مرسي)، وإخراج: إسماعيل فاروق.وسافر محمد رجب منذ يومان للملكة العربية السعودية، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور له وهو يرتدى الكمامة الطبية التزاما بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا لحظة وصوله للسعودية.