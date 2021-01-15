محمد رجب يوشك على الانتهاء من تصوير «ضربة معلم»

أوشك الفنان محمد رجب على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي "ضربة معلم"، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة "CBC" الفضائية.ويكثف مخرج العمل إسماعيل فاروق عدد ساعات تصوير العمل، خاصة أنه يعرض بالتزامن مع تصويره حيث يتبقى له ما يقرب من 48 ساعة ويرفع شعار فركش.مسلسل "ضربة معلم" تدور أحداثه في إطار شعبي، يشارك في بطولته كل من الفنان محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، دعاء رجب، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.