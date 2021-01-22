حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 22 يناير 2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 08:23 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:
مهنيا: أسلوبك وسحرك يؤثر على المحيطين بك، ويجعلك تحصل على ما تريد بسهولة ودون إزعاج من أي شخص.
عاطفيا: مصالحة ورجوع مع شخص مختلف عنكم سيبادر بخطوة غير متوقعة تكون مفاجأة لك.
صحيا: تتعافى من أوجاع وألم في جسمك وللكثير البدء في علاج جديد نتائجه سريعة وممتازة.
مهنيا: أسلوبك وسحرك يؤثر على المحيطين بك، ويجعلك تحصل على ما تريد بسهولة ودون إزعاج من أي شخص.
عاطفيا: مصالحة ورجوع مع شخص مختلف عنكم سيبادر بخطوة غير متوقعة تكون مفاجأة لك.
صحيا: تتعافى من أوجاع وألم في جسمك وللكثير البدء في علاج جديد نتائجه سريعة وممتازة.