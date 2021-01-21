رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021
الخميس 21/يناير/2021 - 08:18 م
حسين العمدةطباعة
يبحث طلاب الصف الثالث الثانوى على جوجل عن رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021، لتسجيل بياناتهم من خلال تلك الاستمارة للتقدم إلى لجان الامتحانات للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على طلاب الصف الثالث الثانوى تسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط الإلكتروني التى أطلقته، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة فى شهر يونيو ٢٠٢١، لذلك نقدم لكم تقرير يحتوى على خطوات ملء استمارة الثانوية العامة والأوراق المطلوبة لذلك.
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رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021تنشر 《الدستور》الرابط الإلكتروني التى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، لتسجيل استمارة الثانوية العامة، ولمعرفة كيفية ملىء استمارة الثانوية العامة، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الرابط الإلكتروني المختص بوزارة التربية والتعليم من "هنا".
-قبل تسجيل الدخول لملء الاستمارة يجب أن يكون لدى طلاب الصف الثالث الثانوى البريد الإلكتروني المدرسي المختص بالطالب أو الطالبة، وإذا لم يتوفر لديهم يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على انشاء حساب البريد الإلكتروني.
- وبعد تجهيز أو معرفة البريد الإلكتروني المدرسي المختص بالطلاب، يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على زر تسجيل الدخول، ويتم فتح صفحة تطلب منهم الطالب إدخال البريد الإلكتروني الموحد.
ثم يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على تسجيل الدخول لملىء كافة بيانات الطلاب فى استمارة الثانوية العامة.
- تقديم أصل إيصال الاستمارة وصورتين منه.
- عمل استمارة إلكترونية على برنامج أوفيس 365 عن طريق التابلت.
- تقديم صورة إيصال المصروفات المدرسية وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد).
- إحضار 4 صور شخصية مقاس 64.
- إحضار صورة من بطاقة ولى أمر الطالب، وشهادة ميلاد الطالب.
والجدير بالذكر، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى وقت سابق، بأن بدء عملية التسجيل لملء الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة سيكون من الأحد الموافق 10 يناير الماضى، فيما تستعد الوزارة فى الوقت الحالى لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠٢٠٢١، المقرر لها فى شهر يونيو المقبل.
-قبل تسجيل الدخول لملء الاستمارة يجب أن يكون لدى طلاب الصف الثالث الثانوى البريد الإلكتروني المدرسي المختص بالطالب أو الطالبة، وإذا لم يتوفر لديهم يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على انشاء حساب البريد الإلكتروني.
- وبعد تجهيز أو معرفة البريد الإلكتروني المدرسي المختص بالطلاب، يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على زر تسجيل الدخول، ويتم فتح صفحة تطلب منهم الطالب إدخال البريد الإلكتروني الموحد.
ثم يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على تسجيل الدخول لملىء كافة بيانات الطلاب فى استمارة الثانوية العامة.
الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة- يجب أن يدفع طلاب الثانوية العامة مصاريف امتحانات الثانوية العامة من خلال البريد أو عبر منافذ فوري وهي مبلغ 202 جنيه، لمن يدخلون الامتحانات لأول مرة، أما في حالة دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الثانية يتم دفع 402 جنيه.
- تقديم أصل إيصال الاستمارة وصورتين منه.
- عمل استمارة إلكترونية على برنامج أوفيس 365 عن طريق التابلت.
- تقديم صورة إيصال المصروفات المدرسية وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد).
- إحضار 4 صور شخصية مقاس 64.
- إحضار صورة من بطاقة ولى أمر الطالب، وشهادة ميلاد الطالب.
والجدير بالذكر، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى وقت سابق، بأن بدء عملية التسجيل لملء الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة سيكون من الأحد الموافق 10 يناير الماضى، فيما تستعد الوزارة فى الوقت الحالى لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠٢٠٢١، المقرر لها فى شهر يونيو المقبل.