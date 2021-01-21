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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد حلول شهر رمضان المبارك 2021 فلكيًا

الخميس 21/يناير/2021 - 07:40 ص
شهر رمضان
شهر رمضان
شيماء حسين
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مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان المبارك 2021 فلكيًا، يسارع الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة الموعد المحدد لقدوم شهر رمضان 1442 فلكيًا، بمعرفة مراكز البحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية، لذلك يستعرض «الدستور» من خلال التقرير التالي طقوس الاحتفال بالشهر الكريم في مصر والدول العربية والإسلامية.

موعد حلول شهر رمضان المبارك 2021

وفقًا لتقرير البحوث الفلكية، فإن 13 إبريل المقبل هو غرة شهر رمضان المبارك 1442، أي أن رؤية هلال شهر رمضان ستكون في 12 إبريل 2021، لتعلن دار الإفتاء المصرية الموكلة بتحري هلال الشهور العربية، ومن بينهم شهر رمضان المبارك، الشهر الذي ينتظره الجميع لزيادة العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وختامه عدة مرات، وصلاة التراويح، والاعتكاف في المساجد، وقيام الليل، وإقامة صلاة التهجد.

تحري ليلة القدر من بين ليالي شهر رمضان

يتسابق الملايين من المسلمين على تحري ليلة القدر خلال 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والذي قال عنها الله عز وجل إن عبادتها خير من عبادة ألف شهر، لذلك يفضل الكثيرون الاعتكاف في المسجد خلال هذا الفترة للتقرب من الله عز وجل بالأعمال الصالحة والطاعات والعبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها لنفوز بها في ميزان حسناتنا. 

طقوس شهر رمضان في الدول العربية والإسلامية

مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان المبارك 2021 يسارع الملايين من المسلمين بتحضير كافة مظاهر الاحتفال بذلك الشهر من إقامة موائد الرحمن، وتعليق الزينات، وتحضير المساجد للرجال والنساء لإداء جميع الصلوات وصلاة التراويح التي يحضرها الآلاف يتصارعون إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر لهم ذنبهم، ويزيد من أجورهم على تلك العبادات.

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