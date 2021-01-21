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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوربي: لن نتجاهل سلوك تركيا العدواني وسنحمي مصالحنا

الخميس 21/يناير/2021 - 07:18 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
محمد عمر
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أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه لن يغض الطرف عن سلوك تركيا العدائي وسيدافع عن مصالحه في وجه تهديدات أنقرة.

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان مساء اليوم، على ضرورة أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل أقواله لأفعال وإظهار حسن النية، وفق قناة "سكاي نيوز".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنهم مستعدون لتطبيع العلاقات مع تركيا وإعادة العلاقات بين الجانبين كما كانت ولكن وفق شروط على أنقرة تنفيذها أولا.

وكان الاتحاد الأوروبي أوقف مفاوضات انضمام تركيا إليه إلى جانب فرض عقوبات على شركات ومسؤولين أتراك بسبب أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط وتهديد دول الاتحاد وأمنه.

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