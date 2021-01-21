عمر كمال في 3 دويتوهات جديدة وفيلم

كشف أمير سامي غالي مدير أعمال الفنان عمر كمال، عن أعماله المقبلة، وأشار إلى أن المطرب تعاقد على عدد من الأعمال الجديدة.وقال غالي في تصريحات صحفية إن الفنان يتعاون مع المطرب الشعبي أحمد شيبة في دويتو جديد لم يتم الاستقرار على اسمه حتى هذه اللحظة.ومن زاوية أخرى يشارك عمر كمال في فيلم "ديك العياط" بجانب الفنان حمو بيكا، ليسجل عمله السينمائي الأول ويظهر معه المؤدي الشعبي حمو بيكا.ويشارك في دويتو جديد مع الفنان الخليجي نور الزين نجم، يحمل اسم "يا غالي" الذي طُرح في أواخر 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا.كما تعاون مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، في دويتو جديد يحمل اسم "العريس" وهو من توزيع إسلام ساسو وألحان شاكوش.