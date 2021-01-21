أحمد مهني: خطة وزارة الرياضة لم توضح مساوئ وعيوب مراكز الشباب

قال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن خطة وزارة الشباب والرياضة لم توضح المساوئ الموجودة داخل مراكز الشباب لأن بعض العمليات الاستثمارية التى تحدث الآن جعلت من هذة المراكز قاعات أفراح وقاعات للحفلات فقط.وأشار مهني، خلال كلمته في الجلسة العاملة للبرلمان للتعليق على بيان وزير الشباب، أنه على الرغم من أن معظم الرياضيين المشهوريين بدأوا حياتهم الرياضية داخل مراكز الشباب، إلا أن المراكز التى تعمل الآن لا تعطي الشباب أكثر من ساعة فقط للعب داخلها، لذلك يجب توزيع مراكز على الأماكن التى يصلح فيها الاستثمار فى الشباب والابتعاد عن الأماكن التى لا تصلح.وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "أغلب الملاعب عبارة عن زبالة حتى هذه اللحظة، ولذلك لابد أن يعتني الوزير بتطوير المراكز والأندية الشعبية أكثر من ذلك".