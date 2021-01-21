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سياسي

برلمانية لوزير الرياضة: «فين كئوس إفريقيا اللي اتسرقت من اتحاد الكورة»

الخميس 21/يناير/2021 - 04:05 م
سحر طلعت مصطفى
سحر طلعت مصطفى
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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سألت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حول مصير كئوس إفريقيا التي سرقت من مقر اتحاد كور القدم، متابعة: "ليه مرجعتش لغاية دلوقتي، ولو فيه جديد في هذا الأمر ياريت توضحلنا؟".

جاء ذلك في كلمتها تعقيبا على بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وفي سياق مختلف، دعت النائبة لكشف خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير مراكز الشباب، مشيرة إلى أن آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن وجود 4374 مركز شباب، إلا أن برنامج الحكومة تحدث فقط عن تطوير 490 ملعبا خماسيا بمختلف محافظات مصر، قائلة: "إحنا طورنا ملاعب كرة قدم في 11% من مراكز الشباب في مصر فقط، هل دى نسبة مرضية؟".

ورفضت النائبة تراجع دور الفتيات في مراكز الشباب، وتحديدا في الأقاليم والصعيد بسبب عدم وجود أنشطة مناسبة لهن، وعدم وجود بيئة مناسبة أو خصوصية، مشيرة إلى أن نسبة من يمارسن أنشطة رياضية من العضوات 5% فقط على مستوى مصر، مطالبة بأن يكون هناك خطة واضحة لتصحيح تلك الأوضاع.

وأكدت سحر طلعت، أن هناك إنجازات في عدد من الألعاب، إلا أن هناك إخفاقا في ألعاب جماهيرية كبيرة، مثل كرة الطائرة، وغيرها من الألعاب الفردية.

وتابعت: "إحنا لم ننجح في التأهل لأوليمبياد طوكيو، وخدنا المركز الرابع في كأس إفريقيا، وفِي كرة السلة فشلنا أيضا في التأهل للأوليمبياد"، قائلة: "طبعا غير فضيحة إيقاف نشاط رفع الأثقال في مصر لمدة سنتين من الاتحاد الدولي بسبب ثبوت تعاطي 7 لاعبين مصريين للمنشطات"، مؤكدة رفضها تشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد برئاسة رئيسه المحال للنيابة.

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