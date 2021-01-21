العراق: نقف بحزم ضد أي محاولات لزعزعة أمن واستقرار بلادنا

قال رئيس العراقي برهم صالح، إن بلاده تقف بحزم ضد أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، وأن الانفجارين الإرهابيين في بغداد يؤكدان سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة.وقال في تصريح حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية اليوم الخميس، إن ‏الانفجارين الإرهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات الشعب العراقي في مستقبل يسوده السلام.