آلية كوفاكس: سنقدم 1.8 مليار جرعة من لقاحات كورونا للدول الأفقر في 2021

قالت آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 اليوم الخميس إنها تهدف إلى تقديم 1.8 مليار جرعة إلى البلدان الأكثر فقرا في عام 2021 وتأمل في الوفاء بالامدادات للدول الأكثر ثراء في النصف الثاني من العام.لكن كوفاكس، التي يشارك في قيادتها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، قالت إن هناك العديد من الأمور غير الواضحة التي تؤثر على شراء وتوريد لقاحات كوفيد-19 وإن شروط الصفقات "عرضة للتغيير".وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين في توقعات محدثة لكوفاكس إنه سيتم توفير 1.8 مليار جرعة إلى 92 دولة مؤهلة بما يمثل تغطية 27 في المئة تقريبا من السكان في تلك البلدان.وأضاف "توقعاتنا تشير إلى أننا سنلبي طلبات اللقاح التي قدمها المشاركون الممولون ذاتيا في النصف الثاني من عام 2021".