رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
عالم
العراق: قتلى وجرحى فى تفجير انتحارى فى بغداد
الخميس 21/يناير/2021 - 10:14 ص
العراق
منار أحمد
طباعة
أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، عن وجود قتلى وجرحى في تفجير انتحاري في العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.
الكلمات المفتاحية
قتل بائع
ساحة
تفجير
بغداد
الطيران
موضوعات متعلقة
حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية
«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل
أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته
الحكومة توافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد.. وتعديل لردع ختان الإناث
الصور
إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط
فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط
تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط
محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة
محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية
الأكثر قراءة
أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير
بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية
تفاصيل تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا ونقله للعناية المركزة
كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب
المزيد
إنفوجراف
«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة
«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس
خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)
تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)
نجم الساعة
«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم
منوعات
تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا
تغريم رجلين في أستراليا بتهمة إشعال نار أفضى لحريق غابات
اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد
سعر الذهب اليوم الخميس 21-1-2021 بعد ارتفاعه فى مصر
المزيد
أيام زمان
حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح
حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة
«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟
«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار
المزيد
مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد
الثقافة
«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بأسوان
«شغف الكتابة» لقاء مفتوح بالجريك كامبس.. اليوم
إحياء حفل «كلثوميات» على مسرح معهد الموسيقى العربية.. الأحد
المزيد