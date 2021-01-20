مصطفى شوقي يطرح أحدث أغنياته «يا سمرا» خلال ساعات

يستعد المطرب مصطفى شوقي، خلال ساعات قليلة، لطرح أحدث أغنياته "يا سمرا" والتى تم تصويرها في أسوان.وكشف لـ"الدستور"، كواليس تصوير الأغنية وهي من إخراج المنتج نصر محروس، وتم الاستعانة بأحد الأماكن السياحية بأسوان مثل غرب سهيل واستغرق تصويرها يومان فقط.الأغنية من كلمات الشاعر هشام الجخ ومن ألحان محمود الخيامي وتوزيع رامي سمير.يذكر أن مصطفى شوقي أصدر مؤخرًا أغنية "ضارب عليوي" وأحدث جدلًا على منصات السوشيال ميديا بسبب استخدام راقصة استعراضية وتم إعادة تصوير الأغنية مرة أخرى بدون الراقصة لاحتواء الأزمة.وتعد أغنية "يا سمرا" خامس أغنيات مصطفى شوقي المصورة مع نصر محروس بعد "ملطشة القلوب، عرقسوسي، وحشتوني، ضارب عليوي".