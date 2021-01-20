أوباما يهنئ بايدن على رئاسته الولايات المتحدة

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الرئيس المنتخب، جو بايدن، الذي من المقرر أن يحلف اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس رقم 46 للبلاد.وقال أوباما، في تدوينة بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "مبروك لصديقي الرئيس جو بايدن، هذا هو وقتك".ويشهد، اليوم، حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس، بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.