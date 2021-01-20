ترامب يغادر البيت الأبيض قبل حفل تنصيب بايدن

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.وقال ترامب، أتمنى ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة، مضيفًا 4 سنوات رائعة جدًا وحققنا الكثير.ومن المنتظر أن يؤدي جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.