ترامب يغادر البيت الأبيض بعد قليل للمرة الأخيرة

ذكرت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب يغادر بعد قليل البيت الأبيض من الحديقة الجنوبية للمرة الأخيرة.ومن المنتظر أن يؤدي جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.