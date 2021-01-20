برلماني يطالب بعودة وزارة التعليم الفني

أكد النائب محمد طلبة أن التعليم الفني يواجه مشكلة كبيرة، وأنه لابد من ربطه بسوق العمل، كما طالب النائب بعودة وزارة التعليم الفني، مشيرًا أن هناك خريجي دبلومات لا يجيدون القراءة والكتابة، مؤكدًا أن التعليم الفني هو مستقبل مصر.وأشار النائب أن مرتبات المدرسين فى المدارس الخاصة يجب رفعها بالرغم من وعود سابقة بها وأنه لازال يحاسب المدرسين على 2014 على رغم من وصولنا إلى عام 2021 ولم تحل المشكلة حتى الأن.