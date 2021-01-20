حكاية آشلي.. ابنة بايدن المتعلقة بوالدها وتسعى للعمل الخيري

على عكس إيفانكا ترامب، لا يبدو أن آشلي بايدن تستمتع بالشهرة نفسها، كما أنها لا توثق حياتها على Instagram (لديها حساب خاص فقط)، ولا يبدو أنها تسعى للحصول على دور داخل إدارة والدها، وغيرها من الأمور التى نتحدث عنها، في ظل تنصيب والدها جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية اليوم 20 يناير وسط وجود مكثف من جانب الأمن لعدم تكرار أحداث اقتحام الكونجرس كما حدث من قبل.



ووفقًا لموقع "الديلي ميل" يرصد كل ما يتعلق بابنه الرئيس الأمريكي وكيف كانت داعم بالنسبة لوالدها،

وُلدت آشلي عام 1981 في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وتعد الابنة الوحيدة لجو بايدن، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، والأستاذة الإنجليزية جيل، 69 عامًا، تم انتخاب والدها لأول مرة كعضو في مجلس الشيوخ قبل عقد تقريبًا، لذلك ولدت آشلي في عالم مليء بالسياسة.



وصفت آشلي كيف كان شغفها بالخدمة العامة "في حمضها النووي"، ليس فقط بفضل مهنة والدها السياسية، ولكن أيضًا بفضل عمل والدتها كأستاذة لغة إنجليزية، وبدافع من اهتمامها المبكر سعت آشلي إلى العمل كناشطة في مجال العدالة الاجتماعية وأخصائي اجتماعي، لمدة 15 عامًا، وعملت كأخصائية اجتماعية في إدارة خدمات الأطفال والشباب وعائلاتهم بولاية ديلاوير، وخلال هذه الفترة أنشأت برامج ركزت على عدالة الأحداث والرعاية بالتبني والصحة العقلية.



آشلي بايدن

- إصلاح العدالة الجنائية



في عام 2012 انضمت إلى مركز ديلاوير للعدالة كمديرة مساعدة، مع التركيز على إصلاح العدالة الجنائية في الولاية، ساعدت في إنشاء وإدارة البرامج والخدمات في المركز التي تركز على التعليم العام، وخدمات الضحايا البالغين، والعنف باستخدام الأسلحة النارية والنساء المسجونات، وعودة المجتمع.



و في عام 2014 تمت ترقيتها إلى منصب المدير التنفيذي للمركز، وعملت بهذه الصفة حتى عام 2019،

و قبل ثلاث سنوات، أعلنت آشلي أنها أطلقت مشروعًا شغوفًا، وهو عبارة عن مجموعة من التيشرتات، مستوحاة من وفاة شقيقها بو، شعارها "LH" مع سهم تم إطلاقه من خلاله، وقالت أن وفاة أخيها من أبيها بمرض السرطان بالفعل أثر فيها وجعلها تسعى لتحقيق المزيد من الأهداف، والهدف هو التبرع بنسبة 10 % من المبيعات الخاصة بالتيشرتات لمنظمات المجتمع المدني، مضيفة أن "إن البرامج الاجتماعية الأكثر فاعلية موجودة في المجتمعات المحلية". "إنهم يعرفون بشكل أفضل إلى أين يجب أن يذهب التمويل."



حياتها العائلية

- حياتها العائلية



آشلي متزوجة من الدكتور هوارد كيرين، أستاذ مساعد في طب الأنف والأذن والحنجرة، والتقى الزوجان في عام 2010 بعد أن قدمه شقيق آشلي الأكبر بو، وتزوج الزوجان في صيف عام 2012 في كنيسة برانديواين الرومانية الكاثوليكية في جرينفيل بولاية ديلاوير، حيث تم تعميد آشلي، والتي تعكس تقاليدها الكاثوليكية وتقاليده اليهودية ظهرت العروس، متألقة في ثوب Vera Wang مع تقويرة حبيبة ساحرة وقطار ذيل السمكة المتدرج المذهلن ولا تزال آشلي كاثوليكية متدينة وتم منحها لقاء خاص مع البابا فرانسيس في الفاتيكان في عام 2016.



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