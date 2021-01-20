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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الرسالة السرية» آخر وسيلة محتملة لتواصل ترامب مع بادين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:18 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
منار احمد
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قالت إذعة «فويس أوف أمريكا»، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لم يُقدم التهنئة إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، كما جرت العادة في الولايات المتحدة.

وأشارت الإذاعة الأمريكية، إلى أنه منذ تلك اللحظة، لم يحدث أي تواصل بين الرجلين، سواء على الهاتف أو وجهًا لوجه، رغم أن المرحلة الانتقالية تتطلب ذلك حتى يكون الرئيس المنتخب على دراية كاملة بشؤون البلاد عند تولي السلطة.

وظلت الوسيلة الوحيدة المحتملة لتواصل ترامب وبادين، هى «الرسالة السرية»، التي يفترض أن يتركها الرئيس المنتهية ولايته لخلفه، وتتضمن معلومات بشأن العديد من الملفات المحلية والدولية، ويعطيه خلالها بعض النصائح التي قد تفيده في السنوات الأربع التي تنتظره.
لكن حتى هذه الوسيلة غير مضمونة في حالة ترامب.

ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز»، حرص بعض الرؤساء الأميركيين على ترك رسائل بخط اليد في المكتب البيضا لخلفائهم، إلا أن ترامب ربما يذهب إلى درجة التملص من هذا التقليد أيضًا، على غرار قراره عدم حضوره حفل تنصيب بايدن، الأربعاء.

ولفتت الشبكة الامريكية، إنه من غير المعروف إن كان ترامب سيسير على نهج أسلافه في مسألة «الرسالة السرية»، مشيرة إلى احتمال قوي بتحاشي الرئيس المنتهية ولايته لمسألة الرسالة، بعد أن صرح بأنه يريد كسر التقاليد الخاصة بانتقال السلطة.

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