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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طرق استعلام مخالفات المرور مصر 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:06 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طرق الاستعلام عن مخالفات المرور مصر، وذلك عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية عن طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، حيث اتجهت الوزارة إلى تقديم  العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بعد انتشار وباء كورونا المستجد الذي اجتاح العالم وتسبب في خسائر ضخمة، وذلك على أرواحهم ومنعً للتكدس داخل مقار إدارة المرور.

طرق استعلام مخالفات المرور مصر 2021

"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة طرق استعلام مخالفات المرور في مصر، حيث جاءت كالتالي:

1-قيام المواطن بالتسجيل للدخول عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الداخلية، لمخالفات المرور وهو:https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

2- الدخول من جانب المستعلم على خانة خدمة مخالفات رخص المركبات.

3-وأما في حالة إذا ظهرت اللوحة الخاصة بالمواطن والمكونة من أرقام فقط قد تم تحديد خانة أرقام كتابة أرقام اللوحة، وإذا كانت مكونة من أرقام وحروف فعلى المواطن القيام بتحديد خانة أرقام وحروف.

4- الضغط على كلمة إجمالى المخالفات فور الانتهاء من تجميل المعلومات الخاصة والمتعلقة بشأن السيارة المراد الاستعلام عنها، وفى حالة ظهور مخالفات سيتضح أمامك أيها المواطن على الموقع إجمالي الرسوم القضائية المستحقة والمخالفات الخاصة بالسيارة . 

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2021

ويستطيع المواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة، فقد وفرت وزارة الداخلية طريقة للاستعلام من خلال الموقع الرسمي لإدارة المرور وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والهيئة القومية للبريد، عن طريق الرابط التالي: https:www.egypt.gov.egmobileservicesNTPMOJ-

وذلك بهدف منع الازدحام لمواجهة الوباء وتوفير الجهد والوقت على المواطنين من التنقل في المواصلات والذهاب إلى مقار الإدارات، كما أتاحت خدمة أخرى منها دفع قيمة الغرامات عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ويمكن للمواطن أيضا وهو يجلس في بيته تقديم تظلمات على المخالفات عبر مكاتب البريد.

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