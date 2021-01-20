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منوعات

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:01 ص
جريدة الدستور
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تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد الـ 27 التي تستضيفها مصر حاليًا.

وبداية من البطولة الحالية، سيتم تصنيف الفرق في الدور الرئيسي بناء على نتائجهم وفارق الأهداف مع الفرق المتأهلة الأخرى، أي سيتم حذف نتائجهم وأهدافهم المسجلة والمستقبلة ضد الفريق المصنف رابعًا في مجموعتهم في الدور التمهيدي.

سيلعب في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الأولى والثانية من الدور التمهيدي وهم المجر وألمانيا وأوروجواي وإسبانيا وبولندا والبرازيل.

وفي المجموعة الثانية من الدور الرئيسي الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الثالثة والرابعة من الدور التمهيدي وهم كرواتيا وقطر واليابان والدانمارك والأرجنتين والبحرين.

وفي المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين الخامسة والسادسة من الدور التمهيدي وهم فرنسا والنرويج وسويسرا والبرتغال وأيسلندا والجزائر.

وفي المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي سيشارك الــ 6 فرق المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة من الدور الرئيسي وهم السويد ومصر ومقدونيا الشمالية وروسيا وسلوفينيا وبيلاروسيا.

وبداية من الدور ربع النهائي، ستكتمل البطولة بنظام خروج المغلوب.

والتصنيف الأخير للفرق المتأهلة للدور الرئيسي، والتي ستخرج من ذات الدور كالآتي:
المركز التاسع حتى المركز الـ12: المراكز الثالثة في كل مجموعة.
المركز الـ13 حتى المركز الـ16: المراكز الرابعة في كل مجموعة.
المركز الـ17 حتى المركز الـ20: المراكز الخامسة في كل مجموعة.
المركز الـ21 حتى المركز الـ24: المراكز السادسة في كل مجموعة.

سيكون الفيصل في التصنيف حسب النقاط، وإن كانت الفرق متساوية في النقاط سيكون فارق الأهداف ومن ثم الأهداف المسجلة.

وسيحدد كأس الرئيس، الذي ستتنافس عليه الفرق التي احتلت المركز الرابع من مجموعات الدور التمهيدي (8 فرق) التصنيفات من 25 حتى 32.

سيضم كأس الرئيس مجموعتين: المجموعة الأولى ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الأولى حتى الرابعة من الدور التمهيدي وهم تونس وأنجولا والكونغو الديموقراطية فقط بعد انسحاب الرأس الأخضر "كاب فيردي".

والمجموعة الثانية ستضم متذيلي ترتيب المجموعات الخامسة حتى الثامنة من الدور التمهيدي وهم النمسا والمغرب وتشيلي وكوريا الجنوبية.

وسيواجه كل فريق بقية فرق المجموعة، على أن يتم تحديد التصنيف بعد نهاية المجموعات، حيث سيلعب متصدرا المجموعتين مباراة فاصلة لتحديد المركزين الـ25 والـ26، بالتبعية ستحدد بقية المراكز بنفس الطريقة.

وسيلتقي في الدور الرئيسي منتخبا سويسرا وأيسلندا في المجموعة الثالثة، ومقدونيا الشمالية مع سلوفينيا في المجموعة الرابعة، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

كما سيلتقي منتخبا فرنسا والجزائر في المجموعة الثالثة، ومصر مع روسيا في المجموعة الرابعة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وسيلتقي منتخبا البرتغال والنرويج في المجموعة الثالثة، والسويد مع بيلاروسيا في المجموعة الرابعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وسيلتقي في كأس الرئيس منتخبا تشيلي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثانية في الخامسة والنصف مساءً، والنمسا مع المغرب في نفس المجموعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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