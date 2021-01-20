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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: ندعم الحلول السياسية فى اليمن وسوريا وليبيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:12 ص
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
وكالات
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أكد مجلس الوزراء السعودي أن الرياض تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا.

وفي بيان له عقب اجتماعه برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد المجلس على «ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام في المنطقة»، حسبما أفادت وكالة أنباء «واس».

وأعرب عن إدانة المملكة بشدة لاستمرار حركة «أنصار الله» الحوثية في اليمن بخرق اتفاق ستوكهولم، ومواصلة اتخاذ محافظة الحديدة منصة للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المفخخة، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، وتقويضًا للجهود السياسية.

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