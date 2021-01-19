16 ألفا إجمالى إصابات كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه تم تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- فى بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء- أنه تم شفاء 124 مصابا ووفاة مصابين، موضحة أن إجمالي الإصابات بلغ 16147 حالة، وحالات الشفاء 14729، كما بلغ إجمالي الوفيات 405 حالات.