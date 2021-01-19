16 ألفا إجمالى إصابات كورونا في موريتانيا
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:11 م
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه تم تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة- فى بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء- أنه تم شفاء 124 مصابا ووفاة مصابين، موضحة أن إجمالي الإصابات بلغ 16147 حالة، وحالات الشفاء 14729، كما بلغ إجمالي الوفيات 405 حالات.
وذكرت الوزارة- فى بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء- أنه تم شفاء 124 مصابا ووفاة مصابين، موضحة أن إجمالي الإصابات بلغ 16147 حالة، وحالات الشفاء 14729، كما بلغ إجمالي الوفيات 405 حالات.