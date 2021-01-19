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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

16 ألفا إجمالى إصابات كورونا في موريتانيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:11 م
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه تم تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- فى بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الثلاثاء- أنه تم شفاء 124 مصابا ووفاة مصابين، موضحة أن إجمالي الإصابات بلغ 16147 حالة، وحالات الشفاء 14729، كما بلغ إجمالي الوفيات 405 حالات.

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