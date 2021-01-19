حجز 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بموقف المرج

أمرت نيابة المرج، اليوم، بحجز ٣ أشخاص متهمين بإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بموقف المرج لحين وصول التحريات الأمنية.كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين، وإعداد تقرير حول حالتهم الصحية.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص داخل موقف المرج بسبب خلافات سابقة بينهم، وأسفرت عن إصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفى اليوم الواحد.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.