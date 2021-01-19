السودان: هناك جهات تريد نشر الفوضى وإشعال الحرائق بالبلاد

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن هناك جهات تريد أن تعم الفوضى في البلاد ومد الفترة الانتقالية لعشر سنوات، وتشعل الحرائق في أطراف البلاد.وقال حمدان، خلال مخاطبته تخريج دورة الصاعقة ووداع متحرك قوات درع السلام بمعسكر فتاشة، إن هناك جهات معروفة تستهدف قوات الدعم السريع، وهنالك حوادث سابقة أظهرت حجم الاستهداف وازدواجية المعايير، وذلك حسب بيان لقوات الدعم السريع عبر حسابها على موقع تويتر.يأتي ذلك فيما تشهد ولاية دارفور اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا وإصابة المئات.