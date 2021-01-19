المرصد السوري: قصف تركي على ريف حلب

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان عن عملية قصف قامت بها القوات التركية المتمركزة في مناطق "درع الفرات" قريتي مرناز والعقمية بريف حلب الشمالي بالمدفعية.وتزامن القصف مع اشتباكات بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا إثر محاولة تسلل الفصائل الموالية لتركيا إلى المواقع الكردية في قريتي عين دقنة ومرناز بريف حلب الشمالي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وأفاد ناشطون من المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 يناير الجاري، بقصف مدفعي للقوات التركية المتمركزة في قاعدة "البحوث" بريف حلب الشمالي، استهدف الخطوط الأمامية لقرية مرناز وأطراف بلدة تل رفعت.