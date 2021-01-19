السعودية وقبرص تبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير السعودي في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض نظيره القبرصي، حيث تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.