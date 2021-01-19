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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تفاصيل مهام إدارة «جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين» بوزارة الكهرباء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:10 م
الكهرباء
الكهرباء
محمود مرعي
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كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تفاصيل إنشاء "الإدارة العامة لجودة الخدمات وإسعاد المتعاملين "للمرة الأولى على مستوى الوزارات والقطاعات الحكومية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الإدارة تابعة لقطاع الخدمات الذكية، وهو القطاع الذي يتبع مباشرة الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم إنشاؤها من 9 أشهر.

وأشار إلى أن مهام تلك الإدارة هي:

1- الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن ولذوي الاعاقة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون يشمل اتاحة تلقي الشكاوى من ضعاف السمع وصعوبات التخاطب من خلال تطبيق "واصل"الذي يعمل بلغة الاشارة.
2- تعزيز العلاقات بين قطاع الكهرباء والمشتركين لضمان تقديم خدمات وفق معايير تفوق توقعات المواطنين والتحقق من رضا العملاء.
3- وضع كبار السن وذوي الاعاقة في قائمة الأولوية في المعاينة وتركيب العدادات.
4-المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير متابعة الخدمات ونسب الانجاز.
5- إعداد نموذج موحد لمراكز خدمة الجمهور تشمل توحيد المحور الهندسي والتكنولوجي وبناء القدرات البشرية ومراقبة إتاحة الخدمات.
6- إعداد ميثاق للمتعاملين بتبني أفضل السياسات العالمية لتوضيح حقوق وواجبات مقدم الخدمة وطالب الخدمة.

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