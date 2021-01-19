برلماني: وزير الدولة للإعلام اصطدم بشكل عنيف وعلني بالصحفيين والإعلاميين

قال وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب نادر مصطفى، إننا كنا ننتظر رجوع وزارة الإعلام، إلا أننا فوجئنا منذ اليوم الأول باصطدام الوزير علنا وبشكل عنيف بالصحفيين والإعلاميين وهو في الأساس واحد منهم.واستطرد نادر مصطفى: إن رجال الصحافة والإعلام لم يكن من المتصور، ومن المستغرب أن تتم معاداتهم من الوزير، ومن الغريب أيضا أننا شهدنا اختفاء الأخبار عن وزارة معنية بالأخبار.وتابع: تصريحات الوزير أدت لاستغلالها من الإعلام المعادي للبلاد، في واقعة غير مسبوقة في التاريخ، وهناك سؤال يدور في ذهني: هل تستطيع الوزارة إحداث الحد الأدنى من الاحتواء والتقارب مع الصحفيين والإعلاميين بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.