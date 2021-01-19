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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط شريك المتهمة بسرقة سيدة أجنبية بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:33 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط شريك المتهمة بسرقة سيدة أجنبية والشروع في قتلها بالقاهرة الجديدة.

وأقرت المتهمة الأولى "عفاف. ع"، بارتكابها جريمة الشروع في قتل المجنى عليها، وذلك بعد سرقتها بمنطقة التجمع.

وقالت المتهمة بأنها تتردد على المجنى عليها كل فترة لخدمتها وتنظيف شقتها، وتعرفت عليها على أحد الجروبات الخاصة بطلب خادمات باليومية، ولم تطلب منها المجنى عليها أي إثبات شخصية، وكل هدفها هو تنظيف الشقة وتجهيز الطعام لها.

كما أقرت المتهمة بأنها استغلت مرض المجنى عليها وثقل سماعها في سرقتها وقامت بسرقة مبالغ مالية على فترات متباعدة دون وعى المجنى عليها.

ويوم الواقعة تمكنت المتهمة من سرقة مصوغات قيّمة الثمن من داخل غرفة المجنى عليها وإخفائها بملابسها الخاصة، وعندما اكتشفت المجنى عليها اختفاء المصوغات حاولت تفتيشها قبل الخروج، مما اضطر المتهمة لدفع المجنى عليها أرضا وضربها بآلة حادة ولاذت بالفرار.

كما أقرت المتهمة بإخفاء المسروقات لدى صديقها مقيم بمنطقة المرج حتى تبعد الشبهات عنها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة تحمل جنسية أجنبية تتهم فيه سيدة تتردد عليها لخدمتها بسرقتها والشروع في قتلها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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