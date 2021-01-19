مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير البريطاني ستيفن هيكي في بغداد تعزيز التعاون الأمني والاستخباري في مكافحة الإرهاب.وذكرت مستشارية الأمن القومي - في بيان وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم الثلاثاء - أن الأعرجي التقى السفير البريطاني في بغداد، وبحثا تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات، ولتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة والعالم أجمع.وأكد الجانبان أهمية معالجة الأزمة بين طهران وواشنطن من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن تشهد المنطقة الأمن والاستقرار بعيدًا عن سياسات التشنّج وخلق وافتعال الأزمات.