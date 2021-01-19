واردات الهند النفطية قرب أعلى مستوى في ديسمبر

أظهرت بيانات من مصادر تجارية، أن واردات الهند من النفط الخام قفزت في ديسمبر، إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ثلاث سنوات إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميًا، مع زيادة شركات التكرير الإنتاج لتلبية تعافي الطلب على الوقود.تزامن اندفاع الهند في نهاية العام للحصول على إمدادات النفط الخام مع زيادة الطلب من المشترين في شمال آسيا خلال فصل الشتاء، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتسريع عمليات السحب من المخزون العالمي العائم.وكشفت البيانات أن واردات الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم، من النفط في ديسمبر زادت بنحو 29 بالمئة عن الشهر السابق وحوالي 11.6 بالمئة عن نفس الفترة قبل عام، بعد أن ارتفع استهلاك الوقود في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا.ومع ذلك، تراجعت واردات الهند السنوية من الخام بنحو العُشر في 2020 عن العام السابق إلى 4.04 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى في خمس سنوات حسبما أظهرت بيانات جمعتها رويترز.