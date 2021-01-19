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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخميس.. «عون» يدعو لاجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:04 م
عون
عون
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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع ظهر بعد غد الخميس في قصر بعبدا الجمهوري.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع في مستجدات الوضع الصحي في لبنان والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء هذه التطورات.

وانعقد الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في 11 يناير الجاري، وجرى في ختامه إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي حتى 25 يناير الجاري، في سبيل كبح تفشي وباء كورونا.

وكان مسئولون لبنانيون طبيون قد طالبوا في غضون اليومين الماضيين بتمديد فترة الإغلاق الشامل للبلاد لما بعد 25 يناير، حتى يُمكن وقف انتشار وباء كورونا والسيطرة عليه، لا سيما في ضوء امتلاء المستشفيات الحكومية والخاصة بالمصابين بالفيروس الذين تستدعي حالاتهم تلقي عناية طبية فائقة.

ويترأس الرئيس اللبناني المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم في عضويته رئيس الحكومة وعددًا من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.

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