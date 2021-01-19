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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مسلسل لؤلؤ الحلقة 17.. تفاصيل لقاء الأم بعد غياب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:40 م
لؤلؤ
لؤلؤ
محمد قدري
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شهد مسلسل لؤلؤ الحلقة 17 أحداثا مثيرة خلال إذاعتها وجعلتها من الأكثر رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت النجمة مي عمر الأكثر انتشارا عبر المواقع المختلفة من خلال عدة مشاهد نرصدها خلال هذا التقرير.

مسلسل لؤلؤ الحلقة 17

انتهى مسلسل لؤلؤ الحلقة 17 بمشهد مثير وكانت صورة الفنانة سلوى عثمان التي تقدم دور والدة لؤلؤ الأكثر انتشارا خلال الساعات الماضية أثناء ذهابها للحفل الكبير الذي قدمته لؤلؤ وحققت فيه نجاحا كبيرا حيث قدمت الأم لحظة النداء على ابنتها بعد سنوات من الفراق بطريقة تمثيلية رائعة في واحد من أقوى المشاهد، كما شهدت الحلقة الكثير من الأحداث بدأت بتدبر لؤلؤ مكيدة لكاميليا وموافقتها على بدء الحفل وأن تختتمه كاميليا وأثناء الحفل تعمدت التأخير حتى تضيع الفرصة على غريمتها لأخذ فرصتها والغناء لوقت طويل، كما اشتدت المشاعر الرومانسية بين لؤلؤ و"بودة" الذي يقدمه محمد الشرنوبي وخرجت معه في كثير من الأماكن حتى عرفهم الجمهور وهربوا منهم في مشهد كوميدي، كما رفض طارق استكمال زوجته حملها بعد مفاجئته به حيث أنه اتفق معها على عدم الإنجاب مرة أخرى، في الوقت الذي رفضت ابنة نهال كل أقاربها وأظهرت كرهها لجدتها ووالدتها عقب معرفة أنها نتيجة "غلطة".

أبطال وصناع مسلسل لؤلؤ

مسلسل لؤلؤ يشارك في بطولته كلا من مي عمر وأحمد زاهر ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وهيدي كريم وإدوارد وأشرفزكي وسلوى عثمان وحمدي هيكل ومن تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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