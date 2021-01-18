مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق.. والقنوات الناقله له

مواعيد مسلسل لؤلؤ علي mbc العراق 2021

يمكن لمتابعي مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر مشاهدة حلقاته على mbc العراق في تمام الساعة 4 عصرا والإعادة 3 فجرا و 8 صباحا وتعرض حلقات مجمعه مختصر لأحداث المسلسل التي تعرض خلال أيام الأسبوع يوم الجمعة الساعة 4 عصرا حتى يتسنى للراغبين في متابعة أحداثه وتحول مواعيد أشغالهم دون ذلك.





أحداث مسلسل لؤلؤ 2021

يدور أحداث مسلسل لؤلؤ حول فتاة تدعى "سنية" والتي تجسد شخصيتها الفنانة مي عمر والتي تربت في ملجأ للأيتام عقب دخول والدتها السجن وهروب والدها وعقب خروجها من ملجأ الأيتام احترفت الغناء واختارت اسم لؤلؤ وأصبحت من نجوم الوطن العربي وتعرفت على رجل أعمال شهير يدعى طارق والذي جسد شخصيته الفنان أحمد زاهر ويتزوج ولكنه سرعان ما طلقها عقب معرفة زوجته الأولى والتي تجسد شخصيتها الفنانة هيدي كرم وتتصاعد الأحداث حتى تتعرض لؤلؤ إلى القتل وتتجه أصابع الاتهام إلي جميع المحيطين بها.





القنوات الناقلة لمسلسل لؤلؤ

يبحث الكثير عن القنوات العارضة لمسلسل الفنانة مي عمر لؤلؤ والذي يعرض حاليا على عدة قنوات أبرزها قناة on الساعة 7:45 مساءا ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا ويعرض على قناة on drama الساعة 10 مساءا ويعاد الساعة 5 صباحا أما مواعيد مسلسل لؤلؤ علي mbc العراق الساعة 4 عصرا والإعادة الساعة 3 فجرا





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