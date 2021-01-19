«الدولية للطاقة» تخفض توقعاتها للطلب على النفط

اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أن سوق النفط يعتمد على أسس أكثر صلابة هذا العام بفضل اللقاحات لكنها عدّلت يوم الثلاثاء، توقّعاتها نزولا بشأن انتعاش الطلب.وقالت الوكالة في تقريرها الشهري حول النفط إن "النشر العالمي للقاحات يضع الأساسيات على مسار أكثر صلابة لهذا العام، مع عودة العرض والطلب إلى وضع النمو بعد الانهيار غير المسبوق للعام 2020".ورغم ذلك، قامت بتعديل طفيف لتوقعات الطلب نزولا، بواقع 0،6 مليون برميل في اليوم للربع الأول وحوالى 0،3 مليون برميل في اليوم للسنة ككل.وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن "الطلب على النفط سيستغرق وقتا أطول للتعافي تماما لأن عمليات الإغلاق الجديدة في عدد من البلدان تؤثر على مبيعات المحروقات".ومن المتوقع الآن أن ينتعش الطلب العالمي بمعدل 5،5 ملايين برميل في اليوم عام 2021 إلى 96،6 مليون برميل في اليوم بعد انخفاضه بمعدل 8،8 ملايين برميل في اليوم العام الماضي.