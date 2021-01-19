بعد تصدرها الترند بمسلسل «لؤلؤ».. أجمل إطلالات مي عمر

أصبحت الفنانة مي عمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد أن تصدرت مشاهد مسلسل "لؤلؤ" تريند يوتيوب.وتتمتع الفنانة المصرية مي عمر بملامح رقيقة وهادئة، وقوام ممشوق، أصبح لديها كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن باتت تلفت النظر إليها بأزيائها التي تتصف بالجرأة والفخامة.ودائما تختار المكياج الذي يبرز جمالها، وتعتمد دائما علي تسريحة الشعر البسيطة فهي تفضل أن يكون شعرها منسدل دائما.